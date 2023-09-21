İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Enflasyonun Daha da Azalması Bekleniyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bu yıl ülkede enflasyonun daha da azalmasının beklendiğini belirtti. Merkez bankasının faiz oranını sabit tutma kararı aldığını açıklayan Bailey, enflasyonun düşmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bu yıl ülkede enflasyonun daha da azalmasının beklendiğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası'nın sosyal paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, merkez bankasının yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez faiz oranının sabit tutulması yönünde karar aldığını bildirdi.

Bailey, "Enflasyon düşüyor ve biz bu yıl enflasyonun daha da düşmesini bekliyoruz. Bu memnuniyet verici bir haber." ifadesini kullandı.

Bailey, daha önce yapılan faiz artışlarının enflasyonun düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek, "Yine de enflasyon gereken seviyede değil. Kesinlikle rehavete kapılacak yer yok." şeklinde konuştu.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, bankanın ileride yeni politika faiz artırımlarının gerekip gerekmediğini izleyeceğini belirtti ve "Faiz oranları, işimiz tamamlayabilmek için yeterli yükseklikte ve uzun süreli olarak tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'ndan bugün yapılan açıklamada, ülkede yüzde 5,25 seviyesinde olan politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirilmişti.

Bankanın Para Politikası Kurulu (PPK) tutanaklarında politika faizi kararının dörde karşı beş üyenin oyu ile alındığı belirtilmişti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) dün açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon ağustosta yıllık bazda yüzde 6,7 düzeyinde gerçekleşti. TÜFE, bir önceki ayda yıllık bazda yüzde 6,8 artmıştı.

BoE, 2021 yılı aralık ayından geçen aya kadar toplam 14 kez artışa giderek politika faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 5,25 seviyesine yükseltmişti.