İngiltere Merkez Bankası: Banka, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok...
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İngiltere Merkez Bankası: Banka, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir.
İngiltere Merkez Bankası : Banka, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir.
Kaynak: AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi