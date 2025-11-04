Haberler

İngiltere Maliye Bakanı Reeves: Zorlu Ekonomik Kararlar Alacağız

Güncelleme:
İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, 26 Kasım'da açıklayacağı Sonbahar Bütçesi öncesi karşılaştığı zorlukları vurgulayarak, ekonomik sorunlara dair dürüst çözümler bulmaları gerektiğini belirtti. Vergi artışlarını gündeme getiren Reeves, geçmiş hükümetlerin yanlışlarını eleştirerek, halkın bu durumu anlaması gerektiğini ifade etti.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, 26 Kasım'da açıklayacağı Sonbahar Bütçesi öncesinde zorlu kararlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Maliye Bakanı olarak dünyayı olduğu gibi ele almak zorundayım, olmasını istediğim gibi değil. Geçen yılki bütçeden bu yana ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar daha da ağırlaştı. Bu nedenle, doğru olanı yapmak zorundayım, bu popüler olmasa bile." dedi.

Reeves, düzenlediği basın toplantısında, Sonbahar Bütçesi'nde vergi konusunda alınacak zor kararların çerçevesini çizmek amacıyla bir konuşma yaptı.

Bütçede vergi artışına gidip gitmeyeceği konusunda net bir bilgi paylaşmayan ancak vergi artışlarını da reddetmeyen Reeves, "Maliye Bakanı olarak, dünyayı olduğu gibi ele almak zorundayım, olmasını istediğim gibi değil. Kamu maliyesi yıllarca süren kötü ekonomik yönetim sonucu bu noktada. Ülkenin geleceği için her birimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Eğer İngiltere'nin geleceğini birlikte inşa edeceksek, hepimiz bu çabaya katkı sağlamalıyız." diye konuştu.

Reeves, zorluklar karşısında tek sorulması gereken sorunun "bu zorluklara nasıl yanıt verileceği" olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İngiltere, küresel tarifeler, kalıcı enflasyon, tedarik zincirlerinde dalgalanma ve savunma harcamaları gibi ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Geçen yılki bütçeden bu yana ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar daha da ağırlaştı. (Geçen yılki) Bütçemle birlikte kamu maliyemizi yeniden sağlam temellere oturttum, zor durumda olan kamu hizmetlerine acil nakit desteği sağladım ve ekonomimizi yeniden inşa etmeye başladım. Ancak o bütçeden bu yana, dünya bize daha da fazla zorluk getirdi. Önceki hükümetlerin yaptığı gibi bu zorlukları halının altına süpürebilirim, sermaye harcamalarını kesebilirim, rakamları makyajlayabilirim. Ama o zaman bir yıl, beş yıl sonra yine aynı noktada oluruz, verimlilik yerlerde sürünür, büyüme zayıf kalır, ulusal borç artmaya devam eder. Bu yüzden insanlara karşı dürüst oluyorum."

Önceki hükümetleri "siyasi çıkarları ekonomik zorunlulukların önüne koymakla" suçlayan Reeves, borçlanmayı artırma çağrılarını reddetti.

Borçlanma arttıkça maliyetin artacağını belirten Reeves, "Halkın ve siyasetçilerin bu gerçeği anlaması çok önemli. Son 14 yılın sorunu, siyasi çıkarların her zaman ulusal çıkarların önüne geçmesiydi. Bugün içinde bulunduğumuz karmaşanın nedeni de bu. Bu nedenle, doğru olanı yapmak zorundayım, bu popüler olmasa bile." şeklinde konuştu.

İngiltere Maliye Bakanı Reeves, geçen yılki bütçesinde 40 milyar sterlinle rekor vergi artışına gitmişti.

Reeves'in bugünkü basın toplantısı ise bazı çevrelerce "acil durum konuşması" olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
