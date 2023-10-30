İngiltere Kuzey Denizi'nde 27 yeni petrol ve gaz lisansı verecek

İngiltere petrol ve gaz düzenleyici kurumu NSTA, Kuzey Denizi'nde enerji güvenliğine katkı sağlamak amacıyla 27 yeni petrol ve gaz lisansı vereceğini duyurdu.

İngiltere petrol ve gaz düzenleyici kurumu Kuzey Deniz Dönüşüm Otoritesi (NSTA), Kuzey Denizi'nde 27 yeni petrol ve gaz lisansı verileceğini duyurdu.

NSTA açıklamasına göre, ülkenin enerji güvenliğine katkı sağlaması için daha hızlı üretime geçilebilecek alanlar seçildi.

Seçilen alanlar kapsamında 27 yeni petrol ve gaz lisansı verilmesi kararlaştırıldı.

NSTA, 7 Ekim 2022'de 33'üncü petrol ve gaz lisanslama turu kapsamında 931 blok için petrol ve gaz başvurularını açmıştı. Kurum, bu lisanslar için 76 farklı şirketten 115 başvuru almıştı.

Bugün açıklanan yeni petrol ve gaz lisansı kararlarının, kurumun ülkenin enerji güvenliği opsiyonlarını artırma yolundaki çabalarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Kuzey Denizi'nde şu anda 284 deniz üstü petrol sahası üretimde ve bu sahalardan 2050'ye kadar 5,25 milyar varil petrol eşdeğeri üretim yapılacağı tahmin ediliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele ve 2050'de net sıfır emisyona ulaşma taahhütlerine rağmen, İngiltere'nin daha fazla petrol ve gaz üretimine yönelik planları, ülke içinde ve dışında yoğun şekilde eleştiriliyor.