İngiltere İmalat Sanayi PMI Mayıs'ta 46,4'e Düştü

İngiltere İmalat Sanayi PMI Mayıs'ta 46,4'e Düştü
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İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs ayında 46,4 olarak kaydedildi. Bu veri, küresel talebin zayıf kalması ve dalgalı ticaret koşulları nedeniyle imalat sektöründe üst üste sekizinci ay daralma yaşandığını gösteriyor.

İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), küresel ve iç talebe yönelik belirsizliklerin etkisiyle mayısta 46,4 olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, İngiltere'nin mayıs ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel talebin zayıf kalması, dalgalı ticaret koşulları ve artan maliyetler, yeni siparişlerin azalmasına ve istihdamda düşüşe yol açtı.

İmalat sanayi PMI mayısta 46,4 oldu. Bu, nisandaki 45,4 seviyesinin üzerinde olsa da, imalat sanayi PMI son 8 aydır üst üste faaliyet performansında bozulmaya işaret etti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

İmalat üretimi de daraldı

İmalat üretimi de üst üste yedinci ayında daralma gösterdi. Şirketler, yurt içi ve yurt dışı müşterilerden gelen siparişlerin azalması üzerine üretimi kısmaya yöneldi. Özellikle küçük ölçekli üreticilerin talepteki daralmadan daha ağır etkilendiği gözlendi.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere imalat sektörünün ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunun görüldüğünü belirterek, "Piyasalardaki dalgalı koşullar, ticaret belirsizlikleri, zayıf müşteri güveni ve vergi kaynaklı artan ücret maliyetleri, bu zorluklar arasında öne çıkıyor. Üretim, yeni siparişler ve ihracat siparişlerindeki düşüş sürüyor." ifadelerini kullandı.

İmalat sektöründe işten çıkarmaların arttığını ve istihdamdaki düşüşün ivme kazandığını kaydeden Dobson, gelecek aylara ilişkin belirsizliğin sürebileceğine işaret etti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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