İngiltere ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü

İngiltere'nin hizmet sektöründeki yatay seyir, ekonomideki büyümeyi sınırladı. 2025'in son çeyreğinde çeyreklik bazda büyüme, yüzde 0,1 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi ise yüzde 0,2 idi.

İngiltere ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde hizmet sektöründeki yatay seyir nedeniyle yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) 2025'in son 3 ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülke ekonomisi söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.

Hizmet sektöründeki yatay seyir, ekonomideki büyümeyi sınırlandırdı. İmalat sektöründeki büyüme ise bu dönemde yüde 1,2 olarak ölçülürken, inşaat sektörü yüzde 2,1 daraldı.

İngiltere ekonomisinde son çeyrekteki büyüme yıllık bazda ise yüzde 1 oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin yılın son çeyreğinde yavaş büyümeye devam ettiğini ve büyüme oranının önceki çeyrekle aynı kaldığını belirterek, "Genellikle baskın olan hizmet sektörü bu dönemde büyüme göstermedi. İnşaat sektörü ise son 4 yıldan uzun süredir görülen en kötü performansını kaydetti." ifadelerini kullandı.

