İngiltere Ekonomisi Nisan'da Beklentinin Üzerinde Küçüldü

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İngiltere ekonomisi, nisan ayında yüzde 0,3 oranında daralarak, beklenen yüzde 0,1'lik küçülmenin üzerinde bir sonuç ortaya koydu. Hizmet ve imalat sektörlerindeki gerileme, ABD'ye yapılan ihracattaki rekor düşüşle ilişkilendirildi.

İngiltere ekonomisi nisanda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde küçüldü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) nisan ayına ilişkin ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, İngiliz ekonomisi marttaki yüzde 0,2'lik büyümenin ardından nisanda yüzde 0,3 daralma gösterdi. Beklenti, ekonominin nisanda yüzde 0,1 küçüleceği yönündeydi.

???????Nisanda hizmet ve imalat sektörleri sırasıyla yüzde 0,4 ve 0,6 daralırken, inşaat sektörü yüzde 0,9 büyüdü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin üst üste 4 ay büyüme göstermesinin ardından nisanda ABD'ye yapılan ihracatta rekor düşüş yaşanması nedeniyle daraldığını belirterek, "Bu düşüş, yakın zamanda uygulamaya konulan gümrük tarifelerinin ardından, çoğu mal türünde görüldü." ifadesini kullandı.

Nisanda hizmetler ve imalat sektörlerindeki gerilemeye işaret eden McKeown, nisanda otomobil üretiminin de zayıf performans gösterdiğini kaydetti.

Bu arada, ONS'nin açıkladığı ticaret verilerine göre, İngiltere'nin ABD'ye mal ihracatı nisanda 2 milyar sterlin azaldı. Bu durum, İngiltere ekonomisinin nisanda keskin şekilde daralmasının önemli bir nedeni olarak öne çıkıyor.

İngiltere'nin mal ihracatında görülen düşüş, Ocak 1997'de kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana ABD ile ticarette yaşanan en büyük aylık düşüş oldu ve art arda 4 aylık ihracat artışının ardından geldi.

İhracattaki gerileme, ABD'nin ithal mallara getirdiği tarifelerin etkisiyle yaşanırken, otomobil, demir dışı metaller ve kimyasal madde ihracatının zayıfladığı görüldü.

ABD, İngiltere'yi yüzde 10 gümrük tarifesine tabi tutmuştu. Ancak çelik ve otomobil üreticileri daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalmıştı. Bu alandaki tarifelerin İngiltere'nin geçen ay ABD ile imzaladığı ticaret anlaşması kapsamında düşürülmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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