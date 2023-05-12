İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

İngiltere ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyürken, mart ayında yüzde 0,3 daralma gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'nin mart ayı ve ilk çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, ocak ayına ilişkin daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme oranı yüzde 0,5'e revize edildi.

Ülke ekonomisi martta yüzde 0,3 küçüldü. Bu daralmada, hizmet sektörü aktivitesindeki yüzde 0,5'lik düşüş etkili oldu.

Öte yandan, bu yılın ilk çeyreğinde ise İngiltere ekonomisi yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

Hizmet sektöründeki yüzde 0,1, inşaat sektöründeki yüzde 0,7 ve üretim sektöründeki yüzde 0,1'lik artış, bu dönemdeki büyümenin itici gücü oldu.

İlk çeyrekte, hane halkı harcamasında artış görülmedi.

İngiltere ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 0,1, geçen yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,5 büyüme göstermişti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey dün yaptığı açıklamada, son 6 ayda ülke ekonomisine ilişkin büyüme öngörülerinin iyileştiğini belirterek, artık resesyon beklemediklerini ve ılımlı bir pozitif büyüme öngördüklerini bildirmişti.

Ülkede enflasyon martta yüzde 10,1 olarak ölçülmüştü. BoE, enflasyonla mücadele kapsamında, dün üst üste 12'inci kez faiz artışına giderek faizi yüzde 4,50'ye yükseltmişti.