İngiltere Ekonomisi Ağustosta Yüzde 0,1 Büyüdü, Tüketici Sektörlerinde Zayıflama Eşlik Etti

Güncelleme:
İngiltere ekonomisi ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 büyüme gösterirken, tüketiciye yönelik sektörlerde zayıflama gözlemleniyor. HM Ulusal İstatistik Ofisi, haziran-ağustos dönemi için büyüme verilerini açıkladı.

İngiltere ekonomisi ağustosta yüzde 0,1 ile beklentilere paralel büyüme gösterirken ülkede tüketiciye dönük sektörlerde zayıflama görülüyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran-ağustos dönemine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülke ekonomisi ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentiler dahilinde büyüdü. Ekonomi temmuzda yüzde 0,1 daralmıştı.

İngiltere ekonomisi haziran-ağustos döneminde ise çeyreklik bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde büyüme kaydetti. Bu dönemde hizmet ve inşaat sektörleri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,3 büyürken imalat sektöründe yüzde 0,3 küçülme görüldü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, ekonomideki hafif büyümeye rağmen tüketiciye dönük sektörlerde zayıflama görüldüğünü ifade etti.

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, büyüme rakamlarına ilişkin paylaştığı notta, ağustostaki büyümenin beklentilere paralel gerçekleşmesine rağmen hizmet ve inşaat sektörlerinde durgunluk görüldüğünü belirtti.

Hizmet sektörünün üst üste ikinci ayda da değişmeyerek yatay seyir gösterdiğini kaydeden Raja, inşaat üretiminin de yaz sonuna doğru azalan onarım ve bakım faaliyetlerinin etkisiyle gerilediğini aktardı.

Raja, İngiltere ekonomisinde üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 seviyesinde büyüme öngördüklerini ve bu oranın da İngiltere Merkez Bankasının beklediği temponun neredeyse yarı yarıya altında olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
