İngiltere Dışişleri Bakanı Nijerya'ya Tarım Sektörüne Destek Sözü Verdi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Nijerya'nın tarım sektörünü iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için destekleme sözü verdi. Cleverly, Nijerya'ya yaptığı ziyarette tarım sektörünü dönüştürmeye yardımcı olacak bir destek paketi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için bir hibe sunacağını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Nijerya'nın tarım sektörünü iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için destekleme sözü verdi.

Cleverly, "geleceğe odaklı, karşılıklı yarar sağlayan" ortaklıkları güçlendirmek amacıyla başlattığı Afrika turunun ikinci durağı Nijerya'ya geldi.

James Cleverly, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta yaptığı açıklamada, ülkenin tarım sektörünü iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için bir "destek paketi" sözü verdi.

Söz konusu destek, Nijerya'nın kırsal ekonomisini dönüştürmeye yardımcı olacak 55 milyon poundluk bir sözleşmeyi ve 4 milyondan fazla insanın sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemesini ve yaygınlaştırmasını destekleyecek 2,9 milyon poundluk bir hibeyi içeriyor.

Afrika ziyareti kapsamında daha önce Gana'ya giden Cleverly, Nijerya'dan sonra da Zambiya'ya geçecek.