İngiltere'den Rusya'ya 30 Yeni Yaptırım

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İngiltere, Rusya'nın finans, askeri ve enerji sektörlerini hedef alan 30 yeni yaptırım açıkladı. Başbakan Keir Starmer, yaptırımların etkili olduğunu ve güvenlik için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

İngiltere, Rusya'nın finans, askeri ve enerji sektörlerini hedef alan 30 yeni yaptırım açıkladı.

Başbakanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde Ukrayna'ya desteği artırırken, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti.

Bu kapsamda İngiltere, Rusya'nın finans, askeri ve enerji sektörlerini kapsayan 30 yeni yaptırım açıkladı.

Yeni yaptırımlar Rusya'nın "gölge filosunda" yer alan petrol tankerlerinden 20'sini hedef alırken, Rusya'nın deniz altı araştırma faaliyetlerini yürüten askeri ajansı GUGI ve iki kişi daha yaptırım listesinde yer aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Başbakan Starmer, yaptırımların ciddi etkiler yarattığını belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin barışa tamamen kayıtsız kalırken, biz baskıyı artırmaktan çekinmeyeceğiz. Rusya'nın oluşturduğu tehdidi hafife alamayız. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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