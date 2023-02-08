İngiltere'den Rus şirketleri ve iş insanlarına yönelik yaptırım kararları

İngiliz hükümeti, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen bazı isimler ve bağlantılı oldukları şirketlere yönelik finansal yaptırımlar uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

İngiliz hükümeti, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen bazı isimler ve bağlantılı oldukları şirketlere yönelik finansal yaptırımlar uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Londra'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Ukrayna'ya karşı kullanılan drone, askeri araç ve teçhizat üreticisi 6 Rus şirketinin (CST, RT-Komplekt, Oboronlogistics, Universalmash, Lipetsk ve Topaz) yaptırımlar kapsamına dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin mali yaptırım uygulamaya karar verdiği isimler arasında, Rus Devlet Başkanlığı'na bağlı Girişimci Hakları Komisyonu Başkanı Boris Titov, yakın zamana kadar Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerilerinden Antipinsky'nin ortaklarından ve yöneticilerinden biri olan Nikolay Egorov, İngiliz hükümeti tarafından Kremlin destekçisi olarak tanımlanan Rus haber ajansı Regnum'un sahibi Sergey Rudnov'un yer aldığı belirtildi.

Merkezi St. Petersburg olan finans kuruluşu Bank Rossiya ve medya yayın kuruluşu National Media Group'un ortaklarından Svetlana Krivonogikh ve Rus havacılık sanayi onarım ve bakım şirketi Aerostart'ın sahibi Viktor Myachin'e de mali yaptırım uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, yaptırım listesinde Rus ilaç şirketi R-Pharm'ın Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Repik, United Enerji Sistemleri ve eski JSC Yönetim Kurulu Başkanı Evgeny Shkolov, yatırım şirketi Dolovaya Rossiya'nın Başkanı Pavel Titov'un da yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki savaşın başlamasında bu yana 1.300'ün üzerinde Rus iş insanına ve bağlı bulundukları şirket ve kurumlara yönelik yaptırım uygulanmasına karar verildiği bildirildi.