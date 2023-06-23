İngiltere'de Perakende Satışları Mayısta Sınırlı Büyüme Gösterdi

İngiltere'de perakende satışları hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artışın sürmesi nedeniyle mayısta yüzde 0,3 ile kısıtlı büyüme gösterdi. Ülkede nisanda yüzde 0,5 olan perakende satışlarındaki büyüme mayısta yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti. İnternet üzerinden satışlar mayısta yüzde 2,7 artarken, gıda mağazalarındaki satışlar yüzde 0,5 geriledi.

İngiltere'de perakende satışları hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artışın sürmesi nedeniyle mayısta yüzde 0,3 ile kısıtlı büyüme gösterdi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede nisanda yüzde 0,5 olan perakende satışlarındaki büyüme mayısta yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti.

Yaz modası ve bahçe ürünlerinde talebin artmasıyla internet üzerinden satışlar mayısta yüzde 2,7 artarken, araç yakıtı satışları yüzde 1,7 büyüdü.

Öte yandan, hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artışın sürmesi nedeniyle gıda mağazalarındaki satışlar yüzde 0,5 geriledi.

İnternet üzerinden gıda satışları da mayısta yüzde 0,2 azaldı.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Heather Bovill, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mayısta perakende satışlarında ufak miktarda büyüme görüldüğünü belirterek, internet satışlarının ise iyi bir performans gösterdiğini ifade etti.

Araç yakıtı satışlarının nisanda dibe vurmasının ardından geçen ay artışa geçtiğini kaydeden Bovill, "Bu büyümeler, gıda satışlarındaki düşüşle dengelendi. Gıda satışları, süpermarketlerdeki fiyatların artmaya devam etmesi nedeniyle azaldı. Geçen ay, paket servis satışları ise yükseldi." ifadesini kullandı.