İngiltere'de Perakende Satışları Haziranda Beklentilerin Altında Artış Gösterdi

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İngiltere'de perakende satışlar haziranda yüzde 0,9 artış gösterdi. Ancak beklentiler yüzde 1,2 artış yönündeydi. Perakende satışların ikinci çeyrekteki artışı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıklarının yükselmesi satışlara olumlu etki ederken, zayıflayan tüketici güveninin bu yaz perakende satışları üzerinde risk oluşturabileceği ifade edildi.

İngiltere'de perakende satışlar haziranda yüzde 0,9 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, mayısta yüzde 2,8 azalan perakende satışlar, haziranda toparlanma eğilimine girdi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesi perakende satışlara olumlu yansırken, satışlar haziranda yüzde 0,9 arttı. Ancak beklenti, perakende satışların yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

Perakende satışlar, nisan-haziranı kapsayan ikinci çeyrekte ise önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 yükseldi.

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) Araştırma Direktörü Kris Hamer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, haziranın perakende satışlar için iyi bir ay olduğunu ve güneşli havada insanların harcamalarının arttığını belirtti.

Ayrıca geçen ay yükselen sıcaklıklar nedeniyle elektrikli fan satışlarının arttığını dile getiren Hamer, "Ancak ne yazık ki BRC verileri, tüketici güveni verilerinin zayıfladığını ve yazın geri kalanında perakende satışlara yönelik riskler olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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