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İngiltere'de perakende satışları azaldı

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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İngiltere'de perakende satışları azaldı

İngiltere'de perakende satışları son beş haftada yüzde 1 azaldı.

İngiltere'de perakende satışları son beş haftada yüzde 1 azaldı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve KPMG tarafından hazırlanan perakende satış monitörüne göre, ülkede perakende satışları 29 Mayıs - 2 Temmuz tarihleri arasında yüzde 1 ile salgın kapanmalarının ardından en sert düşününü kaydetti.

Geçen yılın aynı döneminde ülkede perakende satışları yüzde 10,4 artış kaydetmişti.

BRC'den yapılan açıklamada, İngiltere'de tüketicilerin artan enflasyon karşısında harcamak yerine birikim yapmaya yöneldiği, özellikle beyaz eşya satın almaktan kaçındıkları ya da daha ucuz alternatiflere yöneldikleri belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan KPMG İngiltere Başkanı Paul Martin ise ülkede son aylarda hızla yükselen ürün fiyatları karşısında tüketicilerin zorunlu olmayan giderlerinde kesmeye başladığını ifade etti.

İngiltere'de mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 9,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

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