İngiltere'de Perakende Satışlar Nisanda Yüzde 4 Düştü

İngiltere'de perakende satışlar nisanda yıllık bazda yüzde 4 düştü.

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve KPMG'nin aylık yayımladığı perakende satış monitörüne göre, ülkede perakende satışlar marttaki yüzde 5,1 büyümenin ardından nisanda yavaşladı.

Perakende satışlar nisanda yıllık bazda yüzde 4 gerilerken, son üç aydaki ortalama yüzde 0,5 ve 12 aydaki ortalama yüzde 2,2 büyümenin de altında kaldı. Geçen ay satışlardaki düşüşte yağışlı hava ve tüketicilerin harcamalarını ertelemeleri etkili oldu.

BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, kötü hava koşulları ve hayal kırıklığı yaratan satışların perakendecilerin ilkbahara "iç karartıcı" bir başlangıç yapmasına yol açtığını belirterek, "Perakendecilerin büyük indirimlerle müşterileri ikna etme çabalarına rağmen, tüketiciler tipik bahar alışverişlerini erteledi. Yağışlı hava nedeniyle, giyim ve ayakkabı, özellikle de açık hava spor kıyafetleri, yapı market ve bahçe mobilyalarındaki satışlar azaldı." ifadelerini kullandı.

Birçok perakendecinin sosyal etkinliklerin arttığı yaz aylarında satışların daha parlak olmasını ve faiz oranlarında olası bir indirimle tüketici güveninin artmasını umduğunu dile getiren Dickinson, "Güçlü bir perakende sektörü, güçlü bir ekonomi için hayati önem taşıyor. Perakende sektörü her bölgede istihdamın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve yerel ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli rol oynuyor. Hükümet, geri kalmış birçok bölgede önemli yatırımların önünü açmaya yardımcı olmak için büyüme yanlısı politikaları desteklemeli." şeklinde konuştu.

KPMG İngiltere Tüketici, Perakende ve Eğlence Birimi Başkanı Linda Ellett ise martta satışlarda görülen büyümenin kısa ömürlü olduğunu belirterek, geçen ay sağlık, güzellik ve kişisel bakım ürünlerindeki satışların güçlü kaldığı ve iki yıldan uzun bir süredir ilk kez sürpriz şekilde pozitif satış büyümesine geri döndüğü bilgisini paylaştı.

Ellett, birçok tüketicinin yaz giyim alışverişlerini ertelediğini ifade ederek, "Kağıt üzerinde ekonomik koşullar iyileştikçe tüketicilerin dışarı çıkıp harcama yapma konusunda kendilerini daha güçlü hissetmeleri gerekirdi ancak iki yıllık bütçe ve masraf kısma döneminin ardından temkinli tüketiciler, tasarruf etmeyi ya da borçlarını ödemeyi tercih ederek harcamalarını çok daha dikkatli yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.