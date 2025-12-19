İngiltere'de perakende satışlar kasımda indirimlere rağmen geriledi

İngiltere'de perakende satışlar temkinli tüketicilerin alışverişlerini azaltmasıyla kasımda indirimlere rağmen yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) kasım ayı ve eylül-kasım dönemine ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar kasımda aylık bazda yüzde 0,1 düştü. Satışlar, ekimde de yüzde 0,9 gerilemişti.

Altın talebinin yavaşlamasıyla mağaza dışı perakendecilerin satış hacimleri azalırken, süpermarket satışları üst üste dördüncü ayda da düşüş kaydetti.

Kasım ayı indirimlerinin olduğu bu ayda temkinli tüketicilerin alışverişlerini azalttığı görüldü.

Eylül-kasım döneminde ise ülkede perakende satışlar önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,6 arttı. Bu artışta, giyim mağazaları, bilgisayar ve telekomünikasyon satışlarında görülen güçlü performans etkili oldu. Aynı zamanda mobilya satışları da yükseldi.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bu yılki kasım ayı indirimlerinin son birkaç yılda olduğu gibi satışları artırmadığını belirtti.