İngiltere'de Otomobil Trafiği Haziran Ayında Yüzde 25,8 Arttı

İngiltere'de haziran ayında trafiğe kayıt olan otomobil sayısı yüzde 25,8 artarak 177 bin 266'ya ulaştı. İlk yarıda ise toplam otomobil sayısı yüzde 18,4 artışla 949 bin 720'ye yükseldi. İngiliz otomotiv sektörü salgın dönemindeki tedarik sıkıntısını aşmaya başladı.

İngiltere'de trafiğe kayıt olan otomobil sayısının haziran ayında yüzde 25,8 artış gösterdiği bildirildi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yılın haziran ayında trafiğe kayıt olan otomobil sayısının yüzde 25,8 artarak toplam 177 bin 266'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede bu yılın ilk yarısında ise trafiğe kayıt olan otomobil sayısının yüzde 18,4 artarak toplam 949 bin 720'ye yükseldiği bildirildi.

SMMT açıklamasında, ülkede trafiğe kayıt olan otomobil sayısında haziran ayı itibarıyla 11 ay boyunca artışın kaydedildiği, böylece İngiliz otomotiv sektörünün salgın dönemindeki tedarik sıkıntısını kademeli olarak aşmayı başardığı belirtildi.

Açıklamada, haziran ayında en çok satan otomobilin 5 bin 539 adet ile "Tesla Y" olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi (CEO) Mike Hawes, "Birinci el otomobil pazarı yeniden büyüyor ve daha çevreci bir hale geliyor. Çünkü elektrikli otomobillerin cazibesi daha fazla sürücü tarafından görülebiliyor. Ancak iklim hedeflerimize ulaşmak için daha da hızlı hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.