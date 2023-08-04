İngiltere'de Otomobil Satışları Yüzde 28,3 Arttı

İngiltere'de otomobil satışları, temmuz ayında yüzde 28,3 artış kaydetti. Ülkede trafiğe kayıt olan otomobil sayısı 143 bin 921'e yükseldi. Otomobil pazarında seçenekler ve inovasyonlar artıyor, bu nedenle daha fazla insan elektrikli sürüşün avantajlarından yararlanıyor. Ancak artan hayat pahalılığı ve enflasyon tüketicilerin otomobil alımı konusundaki kararlarını etkileyebilir.