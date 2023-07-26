İngiltere'de NatWest Skandalı: Banka Yöneticileriyle Görüşme Yapıldı

İngiltere Finansal Hizmetler Bakanı Andrew Griffith, NatWest yöneticisinin müşteri hesap bilgilerini BBC ile paylaşmasıyla başlayan 'NatWest skandalına' ilişkin ülkenin önde gelen bankalarının üst düzey yöneticileriyle görüştü. Görüşmede bankacılık hizmetlerine erişen müşteriler için yasal ifade özgürlüğünün korunmasının önemi vurgulandı.

İngiltere Finansal Hizmetler Bakanı Andrew Griffith'in, NatWest yöneticisinin müşteri hesap bilgilerini BBC ile paylaşmasıyla başlayan "NatWest skandalına" ilişkin ülkenin önde gelen bankalarının üst düzey yöneticileriyle görüştüğü bildirildi.

İngiliz Hazinesi'nden yapılan açıklamada, Bakan Griffith'in, banka yöneticileri ile "bankacılık hizmetlerine erişen müşteriler için yasal ifade özgürlüğünün korunmasının önemi" üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sektörden katılımcılar, son olayların tüm sektör için kamu güvenini etkilediğini kabul ettiler ve hesap kapatma konusundaki hükümet politikasına ve güveni yeniden sağlamak için hızlı hareket etmeye olan açık bağlılıklarını dile getirdiler." ifadesine yer verildi.

Açıklamada tüm bankaların yöneticilerinin görüşme sırasında yasal ifade özgürlüğüne dayanan ayrımcılığın yasaklanması yönündeki ilkelere bağlı kalmayı taahhüt ettiği hatırlatıldı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, toplantıya Barclays Üst Yöneticisi Matt Hammerson, HSBC Üst Yöneticisi Ian Stuart, Lloyds Bank'ın Kişisel Hesaplar ve Ödemeler Genel Müdürü Philip Robinson, Nationwide Üst Yöneticisi Debbie Crosbie, Natwest Kurumsal Bankacılık Üst Yönetcisi David Lindberg, Santander Üst Yöneticisi Mike Regnier, Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) Tüketici ve Rekabet Direktörü Sheldon Mills ve Ulusal Suçlarla Mücadele Kurumu (NCA) Başkanı James Babbage katıldı.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından NatWest'in Üst Yöneticisi (CEO) Alison Rose bu sabah görevinden istifa ettiği açıklamıştı.

Rose, İngiliz siyasetçi ve politika yorumcusu Nigel Farage'nin kişisel hesap bilgilerini İngiliz yayın kurumu BBC ile paylaşması nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Geçen ay İngiliz basınında, Brexit sürecinde ayrılık yanlısı kampanyanın liderlerinden olan Farage'nin bankadaki hesabının banka yöneticileri tarafından kapatılmasına karar verildiğine ilişkin haberler yer alırken haber kanalı GB News'te yorumcu olarak görev yapan Farage, söz konusu kararın politik görüşleri nedeniyle verildiğini savunmuştu.

BBC de daha önce Nigel Farage'nin banka bilgilerinin haberlerinde kullanılması nedeniyle Farage'den özür dilendiğini bildirmişti.