İngiltere'de mart ayında tüketici güveni sert şekilde düştü

İngiltere'de tüketici güveni geçtiğimiz ay, 2008 yılı finans krizinden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

PricewaterhouseCoopers (PwC), ülkede 18-21 Mart tarihleri arasında 2 bin 7 kişiyle yapılan tüketici güveni anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, ülkede tüketici güveni geçen yılın mart ayındaki 8 seviyesinden bu yılın mart ayında eksi 20 seviyesine geriledi.

İngiltere'de yaz başında (haziran) tüketici güveni 10 seviyesinde kaydedilmişti.

İngiltere'de son aylarda hızla artan fiyatlarla birlikte halkın güveninin geçen sene karantina altında olunduğu döneme bile kıyasla düşük olduğunu belirten PwC Tüketici Pazarları Lideri Lisa Hooker, "En son araştırmalarla, tüketici harcama beklentilerinin neredeyse yalnızca yiyecek alışverişi, çocuk ve bebekler ihtiyaçları gibi daha hayati ve gerekli alanlara yöneldiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hooker, "(Tüketici güvenindeki) Değişim hem önemli hem de ani. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sonrası hala bir miktar toparlanma olsa da, tüketiciler yaşam maliyeti baskılarıyla karşı karşıya kalırken kemerlerini sıkmaya çalıştıkça, dışarıda yemek yeme ve dışarı çıkma konusundaki harcama beklentileri de düştü." ifadelerini kullandı.

İngiltere, nisan ayına "zam yağmuru" altında girdi

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirmenin sonucunda, enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplam 1.277 sterlinden 1.971 sterline yükseltilmesi yönünde verdiği karar, dün itibarıyla uygulamaya girdi.

Enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırıldı. Böylece ülke çapında 18 milyon hane halkının faturalarına dün itibarıyla yıllık toplam 694 sterlin eklenmiş oldu.

Ülkede enerji analistleri, artan enerji maliyetlerinin yansıtılmasıyla tüketicilerin yıllık faturalarında uygulanabilecek üst limitin, bu yılın ekim ayında bir kez daha artırılarak yıllık toplam 2 bin 600 sterline kadar yükseltilebileceğini bildirdi.

Ülkede, ortalama bir maliyetle değerlendirmesi yapılan konutlarda, kiracıların her ay ödeme zorunda olduğu belediye vergilerinde ise ülkenin farklı bölgelerine en az yüzde 2,4 ile 3,7 arasında artış yapıldı.

Son artışlarla başkent Londra'da yıllık ortalama belediye vergisi toplam 1.966 seviyesine yükselirken, Shire bölgesinde yıllık toplam 2 bin 41 sterline ulaştı.

Birleşik Krallık'ın parçaları olan İngiltere ve Galler bölgesinde su faturaları ortalama yüzde 1,7 artırılarak yıllık toplam 418 sterline yükseltildi.

Ülkede araçların yakıt ve karbon emisyonu oranlarına göre belirlenen yıllık araç vergisi de "E bandında" değerlendirilen ortalama bir araç için yıllık 155 sterlinden 165 sterline çıktı.

Sosyal konut kira ve hizmet giderleri ise yüzde 4,1 artırılarak yıllıkta 202 sterline yükseltildi.

Halk, ısınma ve yiyecek giderlerini kısmaya başladı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), toplam 13 bin kişinin katıldığı, "İngiltere'de 2021 Kasım ve 2022 Mart Arasında Artan Hayat Pahalılığının Yetişkinler Üzerindeki Etkileri" başlıklı ankete ilişkin sonuçları geçen hafta yayımlanmıştı.

Açıklamada, ülkede ankete katılanların 62'sinin geçen yılın kasım ayından bu yana artan hayat pahalılığını hissettiği, bu yılın mart ayına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 83'e kadar yükseldiği kaydedilmişti.

Ülkede artan fiyatlar nedeniyle hane halkının haftalık harcama ve faturalarının yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, ankete katılanların yüzde 34'ünün doğal gaz ve elektrik kullanımlarını azalttığı, yüzde 31'inin ise gıda giderlerinden kesmeye başladığı bildirilmişti.