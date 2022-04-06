İngiltere'de 'mali görünüm' bozulmaya devam ediyor

İngiltere'de hane halkının mali durumunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tam olarak etkili olduğu 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en kötü görünüme sahip olduğu bildirildi.

İskoç bankacılık grubu Lloyds Banking Group'a bağlı sigorta şirketi Scottish Widows, anket şirketi Ipsos Mori tarafından 27 Ocak ve 8 Mart tarihleri arasında 4 bin 500 kişi ile yapılan hane halkı mali görününüm anketinin sonuçlarını paylaştı.

Açıklamada, İngiltere'de hane halkının yüzde 60'ının salgın boyunca herhangi bir maddi birikim yapma fırsatı bulamadığı bildirildi.

Scottish Widows'un açıklamasında, salgın döneminde tasarruf etmeyi başarabilen hane halklarının ise, önümüzdeki dönemde bu birikimlerini mali görünümdeki bozulma nedeniyle hızlı bir şekilde harcamak zorunda kalacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Scottish Widows Direktörü Emma Watkins, "Önümüzdeki 12 ay boyunca hane halklarının yüzde 70'i birikimlerini harcamak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

İngiltere nisan ayına zam yağmuru altında girdi

İngiltere'de bu yılın şubat ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirmenin sonucunda, enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplam 1. 277 sterlinden 1. 971 sterline yükseltilmesi yönünde verdiği karar 1 Nisan itibarıyla uygulamaya girdi.

Enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırıldı. Böylece ülke çapında 18 milyon hane halkının faturalarına dün itibarıyla yıllık toplam 694 sterlin eklenmiş oldu.

Ülkede enerji analistleri, artan enerji maliyetlerinin yansıtılmasıyla tüketicilerin yıllık faturalarında uygulanabilecek üst limitin bu yılın ekim ayında bir kez daha artırılarak yıllık toplam 2 bin 600 sterline kadar yükseltilebileceğini bildirdi.

Ülkede ayrıca ortalama bir maliyetle değerlendirmesi yapılan konutlarda kiracıların her ay ödeme zorunda olduğu belediye vergilerinde ise ülkenin farklı bölgelerine en az yüzde 2,4 ile 3,7 arasında artış yapıldı.

Son artışlarla başkent Londra'da yıllık ortalama belediye vergisi toplam 1. 966 seviyesine yükselirken, Shire bölgesinde yıllık toplam 2 bin 41 sterline ulaştı.

Birleşik Krallık'ın parçaları olan İngiltere ve Galler bölgesinde su faturaları ortalama yüzde 1,7 artırılarak yıllık toplam 418 sterline yükseltildi.

Ülkede araçların yakıt ve karbon emisyonu oranlarına göre belirlenen yıllık araç vergisi de "E bandında" değerlendirilen ortalama bir araç için yıllık 155 sterlinden 165 sterline çıktı.

Sosyal konut kira ve hizmet giderleri ise yüzde 4,1 artırılarak yıllıkta 202 sterline yükseltildi.

Halk ısınma ve yiyecek giderlerini kısmaya başladı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), toplam 13 bin kişinin katıldığı, "İngiltere'de 2021 Kasım ve 2022 Mart Arasında Artan Hayat Pahalılığının Yetişkinler Üzerindeki Etkileri" başlıklı ankete ilişkin sonuçları geçen hafta yayımlandı.

Açıklamada, ülkede ankete katılanların 62'sinin geçen yılın kasım ayından bu yana artan hayat pahalılığını hissettiği, bu yılın mart ayına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 83'e kadar yükseldiği kaydedilmişti

Ülkede artan fiyatlar nedeniyle hane halkının haftalık harcama ve faturalarının yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, ankete katılanların yüzde 34'ünün doğal gaz ve elektrik kullanımlarını azalttığı, yüzde 31'inin ise gıda giderlerinden kesmeye başladığı bildirilmişti.