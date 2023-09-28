İngiltere'de Kış Döneminde Elektrik Arzı İçin Temkinli İyimserlik

İngiltere Ulusal Elektrik Sistem Operatörü (National Grid ESO), kış döneminde arz sıkışıklığı beklenmediğini ancak "temkinli iyimser" olunması gerektiğini bildirdi.

ESO'nun 30 Ekim 2023 ve 30 Mart 2024 dönemine ilişkin öngörülerini yayımladığı raporunda, Ukrayna'da savaşın devam etmesine rağmen Avrupa'da gaz depolarındaki yüksek doluluk oranları ve Fransa'daki nükleer santrallerin elektrik üretiminin salgın öncesi seviyelere dönmesiyle enerji arzına ilişkin iyileşme sağlandığı kaydedildi.

Küresel enerji piyasalarında dalgalanmanın devam ettiği aktarılan raporda, İngiltere'de bu kış elektrik arzında sıkışıklık beklenmediği belirtildi.

Raporda, yeterli arz marjı bulunmasına rağmen "temkinli iyimserlik" sinyali verilirken, arz tedarikini sağlamak için operasyonel araçların çoğunun kullanılması gereken günler yaşanabileceği ifade edildi.

Risklerin tamamen göz arzı edilemeyeceği belirtilen raporda, Avrupa ülkeleriyle enerji arzına yönelik iş birliğinin süreceği de aktarıldı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu ECIU'nun Enerji Analisti Jess Ralston, ESO'nun kış dönemi öngörülerine ilişkin değerlendirmesinde, "Ne yazık ki gaz fiyatlarının yüksek kalacağı beklentisiyle henüz risksiz bölgede değiliz. Geçen yıl olduğu gibi sistemi etkin şekilde yönetebiliriz ancak gaz kullanmaya devam etmenin maliyetleri de artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.