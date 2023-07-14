İngiltere'de kamu sektörü çalışanlarına zam yapılacak

LONDRA, 14 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere hükümeti, uzun süreli grevlerin ardından aralarında öğretmen ve doktorların da bulunduğu milyonlarca kamu sektörü çalışanının ücretlerine yaklaşık yüzde 6'lık zam yapılacağını duyurdu.

Başbakan Rishi Sunak, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bugün Ücret Değerlendirme Kurulları'nın temel tavsiyelerini tamamen kabul ettiğimizi teyit edebilirim" dedi. Teklifin "nihai" olduğunu kaydeden Sunak, ücret konusunda başka görüşmenin olmayacağını belirtti.

Sunak, "Bu yılın ödemeleri konusunda tekrar müzakerede bulunmayacağız. Ne kadar grev yapılırsa yapılsın kararımız değişmeyecek" diye ekledi.

Perşembe günü açıklanan teklifte, öğretmenlere yüzde 6,5 ve ve asistan doktorlara yüzde 6'lık zam önerildi. Polis ve cezaevi memurlarının maaşına ise yüzde 7 zam yapılacak.

Sunak, hükümetin bu artışları fonlamak için daha fazla borç almayacağını ve vergileri artırmayacağını söyledi.

Başbakan Sunak, "Bazı kişilere daha fazla ödeme yapmak için herkese daha fazla vergi yüklemek doğru olmaz. Özellikle hane halkı bütçeleri bu kadar darken... Onlara ödeme yapmak için daha fazla borçlanmak da doğru değil çünkü daha fazla borçlanma enflasyonu yükseltir" ifadelerini kullandı.