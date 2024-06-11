İngiltere'de İşsizlik Yüzde 4,4'e Yükseldi

İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 4,4'e yükseldi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), iş gücü piyasasına ilişkin şubat-nisan dönemini kapsayan verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik yıllık ve çeyreklik bazda artış göstererek şubat-nisan döneminde yüzde 4,4'e çıktı, istihdam ise yüzde 74,3'e geriledi.

İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık artış bu dönemde yüzde 6, ikramiyeler dahil maaşlarda yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

İşsizlik verileri iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini gösterirken, maaşlarda artış yapışkan olmayı sürdürüyor. Maaş artışları, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faiz kararları açısından önem arz ediyor.