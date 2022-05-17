İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi - Haberler

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İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi

İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi.

İngiltere'de işsizlik yüzde 3,7'ye geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede işsizlik yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 3,7 seviyesine geriledi.

ONS açıklamasında ülkede son verilerle birlikte işsizlikte son 50 yılın en düşük seviyesinin kaydedildiği belirtilirken, kalifiye istihdam açığının ise 1,3 milyona ulaştığına dikkat çekildi.

Ülkede çalışanların gelirlerindeki artış ise artan enflasyonun altında kalmaya devam ediyor.

ONS verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde bonus ödemeleri hariç çalışanların gelirleri yüzde 4,2 arttı.

Ülkede mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 5 Mayıs'ta politika faiz oranını yüzde 0,75 seviyesinden yüzde 1'e çıkarmıştı.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İstihdam, İşsizlik, England, Ekonomi, Haberler

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