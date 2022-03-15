İngiltere'de işsizlik salgın öncesi seviyelerine döndü - Haberler

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İngiltere'de işsizlik salgın öncesi seviyelerine döndü

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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İngiltere'de işsizlik salgın öncesi seviyelerine döndü

İngiltere'de işsizlik, bu yılın ocak ayında yüzde 3,9'a gerileyerek salgın öncesi seviyesine döndü.

İngiltere'de işsizlik, bu yılın ocak ayında yüzde 3,9'a gerileyerek salgın öncesi seviyesine döndü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede daha önce yüzde 4,1 olan işsizliğin, bu yılın ocak ayında yüzde 3,9'a gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam işsiz sayısının ocak ayında 88 bin azalarak yaklaşık 1,34 milyon olduğu bildirildi.

Bordolu ve sözleşmeli olarak ülkede çalışanların sayısının ocakta 275 bin artarak 29,7 milyon kişiye ulaştığı belirtilen açıklamada, ülkede kalifiye çalışan açığının ise 105 bin yükselişle 1,3 milyona çıktığı kaydedildi.

ONS verilerine göre, Ocak 2022'de mevcut enflasyon oranı dikkate alındığında ortalama aylık gelirler bonus ödemeleri dahil yıllık 0,1 artarken, bonus ödemeleri hariç yüzde 0,1 geriledi.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İşsizlik, England, Ocak, Ekonomi, Haberler

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