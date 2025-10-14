Haberler

İngiltere'de İşsizlik Oranı Beklentileri Aştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de haziran-ağustos döneminde işsizlik oranı yüzde 4,8'e yükseldi. Beklentiler, işsizlik oranının yüzde 4,7 olacağı yönündeydi. Genç nüfustaki artışın işsizlikteki yükselişte etkili olduğu belirtildi.

İngiltere'de haziran-ağustos döneminde işsizlik, beklentilerin üzerinde artarak yüzde 4,8'e yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran-ağustos dönemine ilişkin iş gücü verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde işsizlik yüzde 4,8 oldu. Beklenti, işsizlik oranının yüzde 4,7 olacağı yönündeydi. İşsizlik, önceki üç aylık dönemde ise yüzde 4,7 olmuştu.

Çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarında bu dönemdeki artış yıllık bazda yüzde 4,7 olurken ikramiyeler dahil maaşlardaki artış yüzde 5 olarak hesaplandı.

Enflasyona göre ayarlanmış reel artış ise ikramiyeler hariç maaşlar için yıllık bazda yüzde 0,9 ve ikramiyeler dahil maaşlar için yüzde 1,2 oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bu dönemde işsizlikteki artışın ağırlıklı olarak genç nüfustan kaynaklandığını ifade etti.

McKeown, özel sektörde maaş artışlarının yaklaşık son dört yıldaki en düşük seviyede gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike

Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.