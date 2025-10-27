Haberler

İngiltere'de İmalatçıların Ekipman Yatırımları 2017'den Beri En Düşük Seviyede

Make UK tarafından yayımlanan Yatırım İzleme Raporu'na göre, İngiltere'deki imalatçıların makine ve teçhizat yatırımları, yıllık cirolarının yalnızca yüzde 6,8'ine denk gelmekte ve bu oran 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir. Şirketlerin AR-GE harcamaları da azalmışken, imalat sektörü dijitalleşme ve karbonsuzlaşma gibi uzun vadeli hedeflerle kısa vadeli ihtiyaçlar arasında zorluklarla karşı karşıya.

İngiltere'de imalatçıların satışlarına oranla yaptığı yeni ekipman yatırımlarının 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirlendi.???????

Ülkedeki imalatçıların çatı kuruluşu Make UK tarafından hazırlanan Yatırım İzleme Raporu'na göre, İngiltere'deki imalatçılar bu yıl, yıllık cirolarının yüzde 6,8'ine denk gelen bir tutarı makine ve teçhizat yatırımına ayırdı.

Bu oran, ülkedeki imalatçıların satışlarına oranla yaptığı yatırımlar açısından 2017'den beri görülen en düşük seviye oldu. Söz konusu oran geçen yıl yüzde 8,1 olarak hesaplanmıştı.

Şirketlerin AR-GE harcamaları ise cirolarının yüzde 6,5'inden yüzde 6,2'sine gerilerken, personel maliyetleri ve eğitim harcamaları cirodan daha fazla pay aldı.

Rapora göre, imalat sektörü İngiltere'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan güçlü bir konumda ancak sektör kısa vadeli ihtiyaçlar ile dijitalleşme ve karbonsuzlaşma gibi uzun vadeli hedefler arasında denge kurmaya çalışırken önemli zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Make UK, imalat yatırım düzeyi gelişmiş ekonomiler ortalamasının altında seyreden İngiltere'de sektör yatırımlarına yönelik mevcut teşviklerin korunması ve küçük işletmelerin çeşitli vergilerden daha kolay faydalanabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
