İngiltere'de İmalat Sektörü Daralıyor

İngiltere'de imalat sektörü temmuz ayında daraldı. İmalat sanayi PMI endeksi 45,3'e gerileyerek 2020 yılının en düşük seviyesine ulaştı. Sektördeki daralmanın nedenleri arasında artan politika faizi ve zayıflayan dış talep yer alıyor.

İngiltere'de imalat sektörünün temmuz ayında daraldığı bildirildi.

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamada, ülkede imalat sanayi Satın Alım Yöneticileri (PMI) endeksinin 45,3'e gerileyerek 2020 yılının mayıs ayında bu yana en düşük seviyesini gördüğü belirtildi.

Ülkede bir önceki ayda (haziran) imalat sanayi PMI verisi 46,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Öte yandan ekonomistlerin beklentisi ülkede imalat sanayi PMI verisinin 45 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'de imalat sanayi PMI verisi, son 12 aydır her ay 50 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Global/CIPS Küresel Piyasa Araştırmaları Direktörü Rob Dobson, ülkede giderek artan politika faizinin ve zayıflayan dış talebin imalat sanayisini üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Dabson, "İç piyasada ve dış pazarda talep düşüyor, siparişlerimiz sert bir şekilde azalıyor. Tüm bunlar, sektör açısından üretim, istihdam ve satın alım alanlarında daha fazla kesintinin yapılacağının habercisi." ifadelerini kullandı.

BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 5'e çıkarmıştı.

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 5 seviyesinden yüzde 5,25'e çıkararak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesini öngörüyor.