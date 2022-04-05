İngiltere'de hizmet sektörü martta büyüdü

İngiltere'de hizmet sektörü büyümesini geçen ay sürdürdü.

S&P Global/CIPS verilerine göre, ülkede şubatta 60,5 seviyesinde olan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 62,6'ya yükseldi.

Ülkede şirketlerin yüzde 40'ı geçen ay fiyatlarını artırırken, sadece yüzde 3'ü fiyat indirimine gitti. Bunun Haziran 1996'dan bu yana en sert fiyat artışına işaret ettiği bildirildi.

İngiltere'de şirketlerin yüzde 65'inin ham madde dahil tüm operasyonel giderleri geçen ay artış kaydederken, iş dünyasında iyimserliğin son 17 ayın en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörde büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

S&P Global Ekonomi Direktörü Tim Moore, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de yılın başında Omicron kaynaklı bir yavaşlamanın ardından ekonomik büyüme mart ayında artmaya devam etti. Hizmet sektörü şirketleri, ticari faaliyet olarak geçtiğimiz yılın mayıs ayından bu yana en hızlı şekilde genişlemesini kaydetti." ifadelerini kullandı.

Moore, iş dünyasındaki iyimserliğin azalması, fiyat artışları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin kısa vadeli büyüme görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.