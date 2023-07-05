İngiltere'de Hizmet Sektörü Büyüme Hızı Düştü

İngiltere'de hizmet sektörünün büyüme hızı, artan faiz oranlarının tüketimi yavaşlatması sonucu haziranda düştü. S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 53,7'ye geriledi. Endeks, mayısta 55,2 seviyesinde gerçekleşmişti. PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörde büyümeye, altı ise sektörde daralmaya işaret ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Direktörü Tim Moore, 'Hizmet sektörü, haziran ayında yükselen faiz oranları ve İngiltere'nin ekonomik görünümüne ilişkin endişelerin müşteri talebine zarar vermesiyle kırılganlık belirtilerini yeniden gösterdi.' ifadesini kullandı. İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltmişti. Böylece Banka, enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den bu yana uyguladığı sıkılaşma politikası kapsamında üst üste 13'üncü kez faiz artırmış oldu. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı.