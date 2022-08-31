İngiltere'de enflasyonun 2023'te yüzde 22'ye yükselebileceği öngörülüyor

Goldman Sachs'ın raporuna göre İngiltere'de enerji fiyatı sınırının Ocak ayında yeniden gözden geçirileceğini ve yüzde 80'e çıkarılması halinde enflasyonun yüzde 22,4'e kadar yükselebileceğini bunun da eksi büyüme getirebileceğini açıkladı.

AVRO BÖLGESİ ENFLASYON İLE BOĞUŞUYOR

Enerji maliyetlerinin azalması halinde Goldman Sachs, İngiltere'de enflasyonun yüzde 14,8'de tepe yapacağını öngördü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), temmuz ayına ilişkin yayımladığı yıllık enflasyon öncü verilere göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8,9'a yükselerek kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.