İngiltere, Çin ile hizmet sektöründe işbirliğini derinleştirmek için CIFTIS'e katılıyor

1. CIFTIS'in ikinci sahası olan Shougang Yuan'dan çeşitli görüntüler

2. Konuşmalardan çeşitli görüntüler

4. CIFTIS'in ikinci sahası olan Shougang Yuan'dan çeşitli görüntüler

İngiltere'nin Çin'den sorumlu Ticaret Komiseri Tom Duke, Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) Çin ve İngiltere'nin hizmet sektörlerinde işbirliğini ve pazara erişimi derinleştirmeye devam etmeleri için harika bir platform olduğunu söyledi.

Duke söz konusu açıklamaları, Beijing'de bugün başlayan ve 6 Eylül'e kadar devam edecek fuar öncesinde verdiği bir mülakatta yaptı.

İngiltere 2023 CIFTIS'in onur konuğu ülkesi olarak belirlendi.

"Bu yılki CIFTIS, fuarın şimdiye kadar gördüğüm en iyi ve en büyük hali. Bu nedenle CIFTIS'in bu seneki onur konuğunun İngiltere olmasından gerçekten heyecan duyuyoruz; çünkü, hem İngiltere hem de Çin, dünya çapında hizmet ticareti söz konusu olduğunda gerçekten önemli ülkeler. ve bence bu, hizmet sektörlerinde işbirliğimizi ve pazara erişimimizi derinleştirmeye devam etmemiz için harika bir platform. İngiltere, dünya genelinde hizmet ticareti ve hizmet ihracatında öne çıkmış ve büyük başarı göstermiş bir ülkedir. Tüm dünya ile ticaretimizin neredeyse yarısı hizmet ticaretinden oluşurken, Çin ile ticaretimizin yüzde 30'undan daha azı hizmet ticaretinden oluşuyor. Dolayısıyla bunu geliştirmek ve hem İngiltere hem de Çin için karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ticaretimizi artırmak için çok fazla alan olduğunu düşünüyoruz. CIFTIS'in İngiltere ve Çin'in hizmet ticaretinde daha fazla çalışabileceği finansal profesyonel hizmetler, sağlık hizmetleri, çevre hizmetleri, teknoloji hizmetleri gibi geniş yelpazeli alanları sergilemek için ideal bir platform olduğunu düşünüyoruz. CIFTIS'in farklı forumlar, seminerler ve sempozyumlardan oluşan gerçekten harika bir yapısı var. İngiltere de elbette hem hükümet olarak hem de 100 kişilik iş heyetiyle fuardaki bu etkinliklerin hepsinde yer alarak CIFTIS'e tam katılım sağlayacaktır. Her iki ülkenin de karşılıklı yararına olacak şekilde İngiltere-Çin hizmet ticaretini artırabileceğimizi umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)