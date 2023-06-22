İngiltere Başbakanı Rishi Sunak: Enflasyonu düşürmek kolay değil

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyonu düşürmenin kolay olmayacağını ve zaman alacağını belirterek, "Açıkçası son birkaç ayda bu durum daha da zorlaştı ama hükümet bu hedefe ulaşma planına bağlı." dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyonu düşürmenin kolay olmayacağını ve zaman alacağını belirterek, "Açıkçası son birkaç ayda bu durum daha da zorlaştı ama hükümet bu hedefe ulaşma planına bağlı." dedi.

Sunak, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, enflasyonu bu yılın sonu itibarıyla yarıya indirerek yüzde 5 seviyesine çekme taahhüdünü yineledi.

Faiz oranlarının, çok yüksek olan enflasyonu düşürmek için artırıldığını belirten Sunak, "Enflasyonu düşürmenin kolay olacağını hiçbir zaman söylemedim. Bunun zor olacağını ve zaman alacağını her zaman ifade ettim. Açıkçası son birkaç ayda bu durum daha da zorlaştı ama hükümet bu hedefe ulaşma planına bağlı." ifadelerini kullandı.

Sunak, enflasyonu düşürmek için gerekli adımları attıklarını aktararak, "Kimse resesyon görmek istemiyor ve İngiltere ekonomisi beklenenden güçlü performans sergiledi, resesyondan kurtuldu. Enflasyonu yarıya indirmek de öncelikli hedefimiz. Bunun kısa yolu olduğunu söyleyen biri varsa size karşı dürüst davranmıyor demektir." diye konuştu.

Hükümetin hayat pahalılığı kriziyle mücadelede hanelere desteğini sürdüreceğini bildiren Sunak, "Tekrar etmem gerekiyor ki enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz ve bu kolay değil." dedi.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında bugün 13'üncü kez faiz artırarak politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 5'e çıkarmıştı. Dün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile değişkenlik göstermemişti.