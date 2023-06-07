İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD'ye ekonomi odaklı ziyaret gerçekleştirecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştireceği iki günlük ziyaretinin merkezinde ekonominin yer alacağını söyledi. Sunak, ABD Başkanı Joe Biden, kongre üyeleri ve ABD'li iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştireceği iki günlük ziyaretinin merkezinde ekonominin yer alacağını söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Sunak, ABD'ye yapacağı iki günlük resmi ziyaret öncesi uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu anlara ilişkin Twitter hesabından da paylaşım yapan Sunak, "ABD'yi düşününce akla, İngiltere'nin de paylaştığı fırsatlar, girişimcilik ve özgürlük değerleri gelir. Her zaman vatandaşlarımızı korumak için sıkı bir işbirliği içinde olduk. Şimdi İngiltere ve ABD'nin ekonomilerimizi de korumak için bir ittifak kurması lazım. Washington ziyaretimin odağında da bu var." dedi.

Başbakanlık açıklamasına göre ise Sunak'ın ABD ziyaretinin merkezinde savunma ve ekonomi alanındaki işbirlikleri yer alacak. Sunak, ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, kongre üyeleri ve ABD'li iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

ABD şirketlerinde 1,5 milyon İngiliz çalışırken İngiliz şirketlerinde 1,2 milyon Amerikalı çalışıyor

İki ülke ticari ilişkilerine yönelik detayların da yer aldığı açıklamada İngiltere ile ABD arasındaki ticaretin 279 milyar (yaklaşık 7,5 trilyon lira) sterlin olduğu, karşılıklı yatırımların ise 1 trilyon sterlin (yaklaşık 27 trilyon lira) olduğuna vurgu yapıldı.

Son olarak ABD'li şirketlerin İngiltere'de 14 milyar sterlinlik (yaklaşık 380 milyar lira) yatırım açıkladığı hatırlatılan açıklamada bu yatırımlar kapsamında 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada ABD ve İngiltere ekonomilerinin birbiriyle bağlantılı olduğu ifade edilirken 1,5 milyon İngiliz'in Amerikan şirketlerinde, 1,2 milyon Amerikalının ise İngiliz şirketlerinde çalıştığına işaret edildi.