İngiltere, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na hazırlanıyor

CIIE Bureau Müdür Yardımcısı Liu Fuxue, Londra'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) tanıtım turunda bir konuşma yaptı, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

6. CIIE'nin 5 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında Çin'in Şangay kentinde düzenlenmesi planlanıyor.

LONDRA, 27 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Perşembe günü düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) tanıtım turunda İngiliz hükümeti, iş dernekleri ve işletmelerden 200'ün üzerinde temsilci katıldı.

Çin'in İngiltere'deki Büyükelçiliği'nde diplomatik temsilci olan Bao Ling, CIIE'nin Çin'in kalkınma fırsatlarını dünya ile paylaşması için bir pencere görevi gördüğünü ve Çin'in İngiliz hükümetini ve işletmelerini Çin pazarında daha büyük başarı elde etmek için fuardan en iyi şekilde yararlanmaya davet ettiğini söyledi.

CIIE Bürosu müdür yardımcısı Liu Fuxue ise, tanıtım turunda yaptığı açıklamada, fuarın, Çin'in yeni dönemde dışa açılmayı teşvik etme konusundaki en büyük kararı ve Çin pazarını proaktif olarak dünyaya açma yönündeki büyük bir faaliyet olduğunu söyledi.

Liu, AstraZeneca, Unilever, Burberry ve HSBC gibi birçok tanınmış İngiliz markasının CIIE'ye hevesli bir şekilde katıldıklarını kaydetti.

Çin-İngiltere İş Konseyi (CBBC) İcra Direktörü Lise Bertelsen, Londra'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) tanıtım turunda bir konuşma yaptı. 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Çin-İngiltere İş Konseyi (CBBC) İcra Direktörü Lise Bertelsen, dünyanın en büyük ikinci ve altıncı ekonomilerinin birlikte çalışmaya, istişarede bulunmaya ve faaliyetler geliştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

CIIE'yi, İngiltere işletmelerinin Çin pazarına girmesi ve Çin pazarında genişlemesi için mükemmel bir fırsat olarak nitelendiren Bertelsen, Çin-İngiltere İş Konseyi'nin CIIE'ye dahil olduğunu ve olmaya devam edeceğini ve gelecekte de ortaklığı derinleştirmeyi çok isteyeceğini söyledi.

Londra'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) tanıtım turu, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

6. CIIE'nin 5 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenmesi planlanıyor.