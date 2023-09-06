İngiltere, 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda İşbirliği Olanaklarını Değerlendiriyor

Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na katılan İngiliz hükümet yetkilileri ve iş dünyası liderleri, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki geniş işbirliği olasılığından övgüyle söz etti. İngiltere'nin CIFTIS'e gönderdiği en büyük heyet, finans, hukuk ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerde işbirliği potansiyelini değerlendirmek için fuarda yer alıyor.

1. 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'ndaki İngiliz pavyonundan çeşitli görüntüler

5. SES 4 (İngilizce): SOHAIL SHAIKH, Shanghai'daki İngiliz Başkonsolosluğu'nun Çin Ticaret Komiser Yardımcısı

Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na (CIFTIS) katılan İngiliz hükümet yetkilileri ve iş dünyası liderleri, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki geniş işbirliği olasılığından övgüyle söz etti.

2023 CIFTIS'in onur konuğu ülkesi olan İngiltere, fuar için şimdiye kadarki en büyük heyetini bir araya getirdi.

"İngiltere'den bu yıl Çinli şirketlerle ortaklık kurma fırsatlarını araştırmak üzere CIFTIS'e gelen çok sayıda sıra dışı sektörün, yenilikçi ve dünya lideri işletmelerin olması harika.

İster finansman yoluyla yeşil ve sürdürülebilir kalkınma olsun, ister emeklilik yoluyla yaşlanma ve demografi sorununa karşı mücadele olsun, küresel öneme sahip alanlarda birlikte çalışmamız için büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum."

"İngiltere ekonomisinin yüzde 80'ini hizmet sektörü oluşturuyor. Fakat Çin'e ihracatımızın sadece yüzde 42 kadarı hizmetlerden oluşuyor, dolayısıyla bu oranı gerçekten artırmak istiyoruz. Hukuk hizmetleri, profesyonel hizmetler ve finansal hizmetler mevcut. Dolayısıyla İngiltere'nin Çin'le birlikte çalışabileceği pek çok alan olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl bizzat burada olmak gerçekten harika. Benim gibi uluslararası ticaretle uğraşan insanlar için burası yılın buluşma yeri. Birlikte çalışma imkanımızı görmek için buradaki herkesle konuşmak istiyoruz."

SES 4 (İngilizce): SOHAIL SHAIKH, Shanghai'daki İngiliz Başkonsolosluğu'nun Çin Ticaret Komiser Yardımcısı

"Çin dünyada çok önemli bir pazar. Dolayısıyla İngiltere'deki en büyük şirketlerimizin tümü buraya gelip Çinli paydaşlarla tanışmak ve onlarla fırsatları görüşmek istiyor. Bu, aynı zamanda küresel bir platformda kendilerini gösterebilmeleri için de harika bir seçenek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)