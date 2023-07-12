İngiliz İş Dernekleri ve Kuruluşlarından Shanghai'a Yatırım Desteği

İngiliz iş dernekleri ve kuruluşlarının temsilcileri, Shanghai'nun ticaret ve işbirliği fırsatları sunduğunu belirterek, kentin yatırımını desteklediklerini ifade etti. Çin-İngiltere İş Konseyi Başkanı Andrew Seaton, şirketlerin Shanghai'yı bir ticaret ve yatırım adresi olarak görmeleri için bu tür etkinliklerin büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Etkinlikte, Shanghai'da yabancı yatırımı kolaylaştırmak için çalışan bir hükümet platformu ve Çin-İngiltere İş Konseyi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

LONDRA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ekonomik merkezi olan Shanghai'a yatırımı desteklemek amacıyla kentte düzenlenen bir etkinlikte söz alan İngiliz iş dernekleri ve kuruluşlarının temsilcileri, kentin önemli ticaret ve işbirliği fırsatları sunduğunu belirtti.

Salı günü düzenlenen etkinlikte Çin-İngiltere İş Konseyi Başkanı Andrew Seaton, "Bu tür bir etkinlik, şirketlerin başta Shanghai olmak üzere Çin'i bir ticaret ve yatırım adresi olarak görmeleri için büyük bir fırsat" dedi.

Seaton, İngiliz şirketlerinin, Çin pazarı ve Çin'deki görünürlükleri ve yatırımlarına yönelik "çok güçlü bir bağlılık duygusu" beslediklerini söyledi.

Etkinlikte Shanghai'da yabancı yatırımı kolaylaştırmak için çalışan bir hükümet platformu Shanghai'a Yatırım Yap (Invest Shanghai) ve Çin-İngiltere İş Konseyi, işbirliği mutabakat anlaşması imzalarken Shanghai'ın Jiading ilçesi yönetimi ile Johnson Matthey (Shanghai) Kimyasal Limited şirketi arasında ise bir yatırım niyet anlaşması yapıldı.

Shanghai'dan temsilciler, kentteki kalkınma ve iş ortamını anlatan sunumlar da yaptı.

Shanghai Belediye Başkan Yardımcısı Xie Dong, "Shanghai, Çin ile Birleşik Krallık arasındaki etkileşime açılan bir pencere, İngiliz şirketlerinin Çin pazarına girmeleri için harika bir yol ve aynı zamanda Çinli şirketlerin İngiliz pazarına girmeleri için bir köprü" ifadelerini kullandı.

Xie'ye göre, 2022 sonu itibariyle Birleşik Krallık'ın Shanghai'daki kümülatif yatırımı 3,8 milyar ABD dolarının üzerinde gerçekleşirken Shanghai şirketleriyse Birleşik Krallık'ta 4,7 milyar ABD dolarının üzerinde yatırım yaptı.

Londra Belediyesinin resmi tanıtım şirketi ve Londra'nın uluslararası alanda tanıtılmasından sorumlu London & Partners'tan Neil Bridgen, "Güçlerimizi birleştirerek sayısız olasılığa kapı açan güçlü bir sinerji yaratabiliriz" dedi.

Bridgen, Shanghai ve Londra'nın işbirliği yaparak "inovasyona güç verebileceğini, ticari büyümeyi hızlandırabileceğini ve kültürel etkileşimi destekleyebileceğini" sözlerine ekledi.

Etkinlik, Shanghai'da yatırım konusunda denizaşırı bir tanıtım kampanyası kapsamında gerçekleştirildi.