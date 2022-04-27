İngiliz hükümeti yolsuzluk mücadele için yeni bir birim oluşturdu

İngiltere Maliye Bakanlığı, hükümetin verdiği mali destekleri haksız şekilde alarak yolsuzluk yapanların ve vergi kaçıranların tespit edilmesi amacıyla yeni bir birimin oluşturulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kamu Sektörü Yolsuzluk Otoritesi (PFSA) adı altında çalışmaları yürütecek birim için bütçeden 25 milyon sterlin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada birimin çalışmalarına bu yılın temmuz ayında başlamasının planladığı, bu sayede "vergi mükelleflerinin hakkını gasp eden çetelerin üzerine gidileceği" belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında, hükümetin verdiği kredilerden 4,9 milyar sterlinlik, maaş destek programından ise yaklaşık 5,7 milyar sterlinlik kısmın hak etmeyen kişilere verildiği tahmin ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, "İnsanlar, dolandırıcıların hayati önem taşıyan Kovid-19 destek programlarından faydalanmasından dolayı haklı olarak öfkeli. (Yolsuzluk yapanların) bedelini ödemelerini sağlamak için harekete geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yaklaşık bir yıl önce 100 milyon sterlinlik bütçe ile Vergi Mükelleflerini Korumu Görev Gücü (TPT) adı altında bir birim oluşturulmuştu.