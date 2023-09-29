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İngiliz Ekonomisi Nisan-Haziran Döneminde Yüzde 0,2 Büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,2 büyüme gösterdi. Birinci çeyrekteki büyüme oranı yüzde 0,3'e revize edilirken, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,2 büyüme kaydedildi. Üretim sektörü ise büyümeye yüzde 1,2 katkı sağladı. Ayrıca, 2022'ye ilişkin ekonomik büyüme oranı da yüzde 4,3'e revize edildi.