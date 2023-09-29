İngiliz Ekonomisi Nisan-Haziran Döneminde Yüzde 0,2 Büyüdü
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,2 büyüme gösterdi. Birinci çeyrekteki büyüme oranı yüzde 0,3'e revize edilirken, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,2 büyüme kaydedildi. Üretim sektörü ise büyümeye yüzde 1,2 katkı sağladı. Ayrıca, 2022'ye ilişkin ekonomik büyüme oranı da yüzde 4,3'e revize edildi.
İngiliz ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,2 büyüme gösterdi.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, birinci çeyrekteki ekonomik büyüme oranı daha önce tahmin edilen yüzde 0,1'den 0,3'e revize edildi.
İkinci çeyrekte ise ekonomi yüzde 0,2 büyüme kaydetti.
Nisan-haziran dönemindeki büyümede üretim sektörü yüzde 1,2 büyüyerek itici güç oldu.
ONS'nin bugün yayımladığı verilerde, 2022'ye ilişkin ekonomik büyüme oranı da daha önce tahmin edilen yüzde 4,1'den 4,3'e revize edildi.