Üye Girişi
Haberler

İngiliz Ekonomisi Nisan Ayında Büyüme Kaydetmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, İngiliz ekonomisi nisanda yatay seyir izledi. Hizmet sektörü büyürken, imalat ve inşaat sektörleri küçüldü. Ekonomik toparlanma kırılganlığını koruyor.

İngiliz ekonomisi nisan ayında büyüme kaydetmedi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı nisan ayına ilişkin öncü büyüme verilerine göre, ülke ekonomisi nisanda yatay seyir izledi.

Bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,2 büyürken, imalat ve inşaat sektörleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,4 küçüldü.

İngiliz ekonomisi şubat-nisan dönemini kapsayan üç ayda ise çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüme gösterdi. Bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,9 ve imalat yüzde 0,7 büyürken, inşaat sektörü yüzde 2,2 daraldı.

"Ekonomi kırılganlığını koruyor"

Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomide nisanda görülen durgunluğun ekonomik toparlanmanın sona erdiği anlamına gelmediğini belirterek, "Ancak ülkedeki seçimlere üç hafta kala Başbakan Rishi Sunak için pek de iyi bir haber değil." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) Yardımcı Ekonomisti Hailey Low ise zayıf büyüme verilerinin İngiltere ekonomisinin toparlanma yolunda kırılganlığını koruduğuna işaret ettiğini dile getirdi.

Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, İngiltere ekonomisinin düşük verimlilik ve yüksek ekonomik hareketsizliğin büyüme potansiyelini azaltması nedeniyle durgunlukla boğuşan bir ekonomi olduğunu kaydeden Low, "Yapısal reformlarla kamu ve özel sektör yatırımlarını artırmaya yönelik politikalar, yeni bir yüksek ekonomik büyüme dönemine girmek için bir sonraki hükümetin odak noktası olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

12-13 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Dallas Mavericks Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 13 Haziran Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor 3. finalist kim 2024? Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor ilk finalist kim 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor (YARI FİNAL) CANLI izle! 12 Haziran Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak?
Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title