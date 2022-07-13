İngiliz ekonomisi mayısta beklenenden fazla büyüdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiliz ekonomisi mayısta beklenenden fazla büyüdü

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
 - Güncelleme:
İngiliz ekonomisi mayısta beklenenden fazla büyüdü

İngiliz ekonomisi bu yılın mayıs ayında yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

İngiliz ekonomisi bu yılın mayıs ayında yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın mayıs ayında yüzde sıfır seviyesinde olan beklentiyi aşarak yüzde 0,5 büyüdü.

Ülke ekonomisi bir önceki ayda (nisan) yüzde 0,2 daralmıştı.

ONS açıklamasında mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise İngiliz ekonomisinin yüzde 0,4, mayıs ayı sonuna kadarki son 12 aylık dönemde ise yüzde 3,5 büyüme kaydettiği bildirildi.

Açıklamada, sağlık hizmetleri alanındaki büyümenin aylık bazda büyüme verisi üzerinde ana itici faktör olduğu vurgulandı. Hizmet sektörünün mayısta yüzde 0,4 büyüme kaydettiğine dikkat çekilirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık hizmetlerine olan talebin arttığı da hatırlatıldı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Uzmanı Darren Morgan, "Ekonomi mayıs ayında tüm sektörler dahil olacak şekilde yeniden büyümeye döndü." İfadesini kullandı.

Morgan, mayıs ayı itibarıyla tüketicilerin seyahat talebinin artması nedeniyle seyahat şirketlerinin de güçlü bir görünüm sergilediğini belirtti.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zehawi ise, "Ekonominin yeniden büyümeye döndüğünü görmek muhteşem. Fakat tatmin olmuş değilim. İnsanların endişeli olduğunu biliyorum. Aileleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Zehawi, "İngiltere Merkez Bankası ile birlikte enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. İngiltere'deki herkes için daha güçlü bir ekonomi yaratabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de bu yılın mayıs ayında enflasyon yüzde 9,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi Togo Cumhuriyeti England Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title