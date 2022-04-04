İngiliz denetim kurumu FCA, LME'nin nikel işlemlerini askıya alma kararını inceleyecek

İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), 8 Mart tarihinde nikel fiyatının yüzde 100'ün üzerinde artarak 100 bin doları aşmasının ardından Londra Metal Borsası'nın (LME) söz konusu emtiada işlemleri askıya alması kararına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

FCA'den yapılan açıklamada, inceleme ile LME'nin yönetişim ve piyasa gözetim düzenlemeleriyle ilgili olarak hangi derslerin alınabileceğini belirlemenin hedeflendiği kaydedildi.

İngiliz Merkez Bankası'na (BoE) bağlı İhtiyati Düzenleme Kurumu (PRA) de daha önce LME'nin geçen ay nikel işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin inceleme de bulunacağını açıklamıştı.

Londra Metal Borsası, 8 Mart'ta fiyatı yüzde 100'ün üzerinde artarak 100 bin dolar seviyesini aşan nikel kontratında işlemleri günün geri kalanı için askıya alırken, yaklaşık 4 milyar sterlin hacmindeki işlemi ise iptal etmişti.

Borsadan, 16 Mart'ta sabah açılışın hemen ardından "teknik sistem hatası" ile ikinci kez askıya alınan nikel işlemleri aynı gün Londra saatiyle 14.00'te (Türkiye saatiyle 17.00'de) yeniden işleme açılmıştı.

Dünyanın en büyük nikel üreticilerinden Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ortaya çıkan tedarik endişeleriyle geçtiğimiz ay nikelin ton fiyatı 100 bin doları aşmıştı.