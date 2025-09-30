ING Yatırım, Dijital Finansal Deneyimde Öncü Olmayı Sürdürüyor

ING Türkiye'nin iştiraki ING Yatırım, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işlem hacminin yüzde 99'unun, hesap açılışlarının ise tamamının dijital kanallar üzerinden gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Yatırım, hesap açılışından kredi sözleşmelerine kadar birçok alanda uçtan uca dijital finansal deneyim sunarken, teknolojik yatırımlarıyla dijital dönüşüm yolcuğunda adımlar attı.

Dijitalleşme alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla müşterilerine uçtan uca çevrim içi yatırım deneyimi sunmayı amaçlayan ING Yatırım, VİOP işlemlerinin yüzde 99'unu, hesap açılışlarının ise tamamını dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Banka, pay senedi işlem hacminin yüzde 90'ı ve gelirlerinin yüzde 92'si dijital kanallardan gerçekleştirirken, bireysel müşterilerde hem hacim hem de gelir yüzde 94'e ulaştı.

ING Türkiye işbirliğiyle hesap açan müşterilere 3 ay boyunca "Hoş Geldin Faizi" uygulanırken, hesabı bulunmayan müşteriler de ekimde ING Yatırım hesabı açmaları halinde ay boyunca hisse senedi işlemlerinde sıfır komisyondan yararlanabilecek.

Yatırım hesabında en az 250 bin lira hisse senedi işlemi yapılması durumunda, turuncu hesapta 3 ay "Hoş Geldin Faizi" uygulanacak.

ING Yatırım salgında dijitalden hesap açmaya olanak sağlayan kurumlar arasındaydı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Yatırım Genel Müdürü Murat Yılmaz, teknolojiyi etkin kullanarak müşteri deneyimini üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olarak yatırımda dijitalleşmeyi merkeze alıp müşteri deneyimi stratejilerine öncelik verdiklerini aktardı.

Yatırım adımlarıyla müşterilerinin finansal geleceğini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, salgında dijitalden hesap açmaya olanak sağlayan kurumlardan biri olduklarını ve yenilikçiliği ileriye taşımak için yatırımları sürdürdüklerini ifade etti.

Yılmaz, halihazırda müşterilerin birçok işlemi dijitalden gerçekleştirebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da teknoloji yatırımlarımızı müşteri odaklı bir anlayışla sürdüreceğiz. Amacımız teknolojiyi etkin şekilde kullanarak müşteri deneyimini üst seviyeye çıkarmak. Müşterilerimizin finansal hedeflerine daha kolay ve hızlı ulaşmalarına destek olmak için dijital yatırım deneyimini kazanç fırsatlarıyla güçlendirmeye devam edeceğiz"