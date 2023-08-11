ING Türkiye'den "100. Yılda 1.000 Kadın" projesine destek

ING Türkiye, YenidenBiz Derneği'nin "100. Yılda 1.000 Kadın" projesine destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliğini toplumsal yatırımlarının ana odaklarından biri olarak konumlandıran ve iş hayatında kadının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen ING Türkiye, çalışma hayatına ara veren kadınların yeniden iş hayatına dönmelerini sağlayacak çalışmalara imza atan YenidenBiz Derneği'nin projesini de destekliyor.

ING'nin program değer ortağı olarak destek sağladığı ve Cumhuriyet'in 100. Yılında 1.000 kadının güçlenmesi ve yetkinliklerini artırmasına destek olmak üzere planlanan proje kapsamında, iş hayatına çeşitli sebeplerle ara vermiş veya vermek zorunda kalmış eğitimli ve deneyimli kadınlar yeniden iş hayatına hazırlanıyor.

Proje, "İstihdam Fırsatları", "Eğitim ve Gelişim Programları", "Mentorluk", "Kurumlarla Buluşmalar", "Yeniden Staj", "Mülakat Koçluğu" ve "YenidenBiz Flex" gibi farklı programlardan oluşuyor.

"Yeniden Başla" Deprem Destek Programı ile depremden etkilenen kadınlara özel destek

Verilen bilgiye göre, proje kapsamında yer alan "Yeniden Başla" programı ile 11 ilde yaşanan depremden etkilenen kadınların doğru iş fırsatları ile buluşturulması ve iş arayış süreçlerinde desteklenmesi amaçlanıyor.

Program çerçevesinde depremden etkilenen kadınlara, mentorluk, eğitimler, iş arama destek programı, bölgesel buluşmalar ve iş birlikleri fırsatları sunuluyor.

Toplumsal yatırımlarında ülkemizin yaşadığı deprem felaketi sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkmasına odaklanan ING Türkiye, bu kapsamda "100. Yılda 1.000 Kadın" projesine sağladığı destek ile aynı zamanda depremden etkilenen kadınların iş bulma süreçlerine de katkıda bulunmayı hedefliyor.