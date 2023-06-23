ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini yeniledi

ING Grubu'na bağlı ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini farklı ülkelerden artan katılımcı banka sayısı ve tutarıyla, toplam 332 milyon avro karşılığı yüzde 112 oranında yeniledi.

ING Grubu'na bağlı ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini farklı ülkelerden artan katılımcı banka sayısı ve tutarıyla, toplam 332 milyon avro karşılığı yüzde 112 oranında yeniledi.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 14 ülkeden 26 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlemde ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)'nin ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Amerikan Doları için SOFR + yüzde 4,25 ve Euro için Euribor + yüzde 4,00 olarak gerçekleşti. Yenilenen sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi.

Bankanın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması, yeşil bina sertifikasyonları ve çalışanların sürdürülebilirlik eğitimlerinin artırılması performans kriterleri olup, bu kriterlere ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ING olarak sürdürülebilirliği rakamsal hedeflerden öte iş yapış biçimi olarak gördüklerini vurguladı.

Hem sürdürülebilir finansmanı önceliklendirip hem de operasyonlarda net sıfır karbon hedefiyle ilerlediklerini belirten Gökgöz, ING'nin, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiden faydalandığını aktardı.

Finans sektörünün sürdürülebilir bir dünya yaratmada dönüştürücü bir rol oynadığını anlatan Gökgöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ING Grubu olarak net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimiz doğrultusunda, sürdürülebilir finansman için 2025'e kadar Kurumsal Bankacılık alanında 125 milyar avro hacim yaratılmasını hem krediler hem de danışmanlık hizmetleri ile destekleyeceğiz. Ayrıca, ülkemizin dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle sürdürülebilirlikte Kurumsal Bankacılık alanında fikir önderi konumumuzu her geçen gün güçlendiriyoruz.

Grubumuzun deneyimlerinden ve global ağından faydalanarak müşterilerimizin yeşil finansmana ulaşmalarına destek oluyoruz. Bununla birlikte müşterilerimizin rekabette bir adım önde olmalarını sağlamak için finansman ihtiyaçlarını en uygun çözümlerle karşılamayı önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı üçüncü sendikasyon kredisinin, tutarı artırılarak yenilenmesinden dolayı mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz."