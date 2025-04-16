ING Türkiye'nin Uluslararası Yetenek Programı Başvuruları Açıldı

ING Türkiye'nin genç yeteneklere kariyerlerine bir adım önde başlama fırsatı sunan Uluslararası Yetenek Programı (ITP) için başvurular başladı. 20 Nisan 2025 tarihine kadar başvurulabilen program, katılımcılara uluslararası eğitim ve sertifika programlarıyla kariyerlerini global ölçekte şekillendirme fırsatı sunuyor. ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, programın bir iş fırsatı olmanın ötesinde, genç yeteneklere geleceğin liderleri arasında yer alma imkanı tanıdığını aktardı.

ING Türkiye, Uluslararası Yetenek Programı (ITP) için başvurular başladı. 20 Nisan 2025 tarihine kadar başvurulabilen ITP Programı, genç yeteneklere kariyerlerine bir adım önde başlama fırsatı sunuyor. 30 yıla yakındır ve ING'nin faaliyet gösterdiği 14 ülkede uygulanan bu programa başvuran adaylar, değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıklarında, Practica Kampı'na katılarak ING kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatı buluyor. Kamptaki değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar ise uluslararası eğitim ve sertifikasyon programları ile kariyerlerini global ölçekte ilerleterek ING'nin geleceğinde etkin roller üstlenebiliyor.

Genç yeteneklere güçlü bir başlangıç yapma fırsatı

Yapılan açıklamaya göre; ING Türkiye, çalışanların güçlü yönlerini keşfetmelerini ve gelişim alanlarını desteklemeyi temel alan insan kaynakları stratejisi doğrultusunda Uluslararası Yetenek Programı (ITP) ile katılımcıların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına katkı sağlıyor. Her yıl, ING'nin faaliyet gösterdiği ülkelerden yeni mezun genç yetenekler seçiliyor ve seçtikleri iş alanlarında kapsamlı bir eğitim sürecine dahil ediliyor. Global Yetenek Programı'na başvuran ve online değerlendirmeyi başarıyla geçen genç yetenekler, Practica Kampı'na katılarak kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. İki yıl süren bu süreç, yurt dışı eğitimleri, uluslararası sertifikasyonlar ve yerel ile global rotasyon fırsatlarını kapsıyor. Genç yetenekler, ING globaldeki kariyer seçeneklerinden de yararlanarak profesyonel yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapma şansına sahip oluyor.

"Esnek çalışma modelleri, dijital dönüşüm ve çalışan deneyimini merkeze alan yenilikçi uygulamalar geliştiriyoruz"

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, "Önce kendin olursun, sonra ING'li" anlayışıyla esnek çalışma modelleri, dijital dönüşüm ve çalışan deneyimini merkeze alan yenilikçi uygulamalar geliştirdiklerini belirterek, "İnsan kültür stratejimiz çerçevesinde hem çalışma hayatına esneklik kazandırıyor hem de profesyonel ve kişisel gelişimi destekliyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerini keşfedebilecekleri ve mutlu olabilecekleri rollerde çalışmalarının sürdürülebilir başarı için önemli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası Yetenek Programımız da bu vizyonumuzu yansıtıyor. Bu program ile iş fırsatından öte genç yeteneklere geleceğin liderleri olma yolunda önemli bir adım atma imkanı sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL