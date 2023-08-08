ING Türkiye, KOBİ ve Şahıs İşletmelerine Dijital Kanallar Üzerinden Hızlı POS Başvurusu Sağlıyor

ING Türkiye, KOBİ ve şahıs işletmelerine dijital kanallar üzerinden ING KOBİ Hızlı POS'a başvurma kolaylığı sağlandığını duyurdu. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, "KOBİ bankacılığında dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek müşterilerimizin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için dijital ürün gamımızı her geçen gün genişletiyoruz. Bu kapsamda, ING KOBİ Hızlı POS'u dijital kanallarımıza entegre etmemiz attığımız önemli adımlardan biri" dedi.

Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen ve KOBİ bankacılığı alanında müşterilerine hayatlarını kolaylaştıracak dijital ve esnek çözümler sunan ING Türkiye, KOBİ ve şahıs işletmelerine dijital kanallar üzerinden ING KOBİ Hızlı POS'a başvurma kolaylığı sağlıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre ING KOBİ Hızlı POS sayesinde işletmeler işlerine ara vermeden ING Mobil ya da İnternet Şubesi üzerinden başvuru yaparak ING üye iş yeri olabiliyor ve evraklarını dijital ortamda onaylayarak başvurularını şubeye gitmeye gerek kalmadan tamamlayabiliyor. ING müşterisi olan veya olmayan ticari faaliyeti bulunan ve vergi levhasına sahip tüm gerçek kişi şahıs işletmeleri ING KOBİ Hızlı POS'a dijital kanallar üzerinden başvurabiliyor. İşletmeler ING Mobil uygulamasını yükleyerek Kurumsal Mobil bölümünden uygulamaya giriş yapmadan başvuruda bulunabiliyor.

Öcal Ağar: "KOBİ bankacılığında dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştiriyoruz"

Müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı, onları ihtiyaç duydukları her noktada desteklemeyi önceliklendirdiklerini vurgulayan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, "KOBİ bankacılığında dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek müşterilerimizin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. KOBİ'lerimizin dijitalleşme yolculuklarında yanlarında olmayı, onların hız ve esneklik ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi önceliklendiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, işletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği dijital şubesi olan ING KOBİ Dijital ile müşterilerimize hızlı, masrafsız ve ulaşılabilir bankacılık deneyimi sunuyoruz. ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alan işletmeler, iş yerlerinden ayrılmadan tamamen dijital ve anında hizmet alarak zamandan tasarruf sağlıyor ve işlerini büyütme imkanına kavuşabiliyor. ING KOBİ Dijital dünyasında yer alan işletme sahiplerine sadece dijital kanallarımız üzerinden sunduğumuz ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya sağlıyoruz, örneğin ING KOBİ Dijital'liler EFT, FAST ve havale işlemlerine herhangi bir ücret ödemiyorlar. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için dijital ürün gamımızı her geçen gün genişletiyoruz. Bu kapsamda, ING KOBİ Hızlı POS'u dijital kanallarımıza entegre etmemiz attığımız önemli adımlardan biri. Bu entegrasyon ile KOBİ'ler şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden ING KOBİ Hızlı POS'a sahip olarak avantajlardan faydalanmaya başlayabiliyor" diye aktardı. - İSTANBUL