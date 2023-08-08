ING Türkiye, KOBİ ve Şahıs İşletmelerine Dijital Başvuru Kolaylığı Sağlıyor

ING Türkiye, KOBİ ve şahıs işletmelerine şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden ING KOBİ Hızlı POS'a başvurma kolaylığı sağlıyor. ING KOBİ Hızlı POS sayesinde işletmeler, ING Mobil ya da İnternet Şubesi üzerinden başvuru yaparak evraklarını dijital ortamda onaylayabiliyor. ING müşterisi olan veya olmayan tüm gerçek kişi şahıs işletmeleri başvuruda bulunabiliyor. İşletmeler, avantajlı üye iş yeri ücretinden yararlanmak için aylık 1.000 TL harcama yapmaları gerekiyor.

ING Türkiye, KOBİ ve şahıs işletmelerine şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden ING KOBİ Hızlı POS'a başvurma kolaylığı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, dijital liderlik hedefiyle ilerleyen ve KOBİ bankacılığı alanında müşterilerine hayatlarını kolaylaştıracak dijital ve esnek çözümler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ING KOBİ Hızlı POS sayesinde işletmeler işlerine ara vermeden ING Mobil ya da İnternet Şubesi üzerinden başvuru yaparak kolayca ING üye iş yeri olabiliyor ve evraklarını dijital ortamda onaylayarak başvurularını şubeye gitmeye gerek kalmadan tamamlayabiliyor.

ING müşterisi olan veya olmayan ticari faaliyeti bulunan ve vergi levhasına sahip tüm gerçek kişi şahıs işletmeleri ING KOBİ Hızlı POS'a dijital kanallar üzerinden başvurabiliyor.

İşletmeler ING Mobil uygulamasını yükleyerek "Kurumsal Mobil" bölümünden uygulamaya giriş yapmadan başvuruda bulunabiliyor.

ING Mobil ya da internet şubesi üzerinden ING KOBİ Hızlı POS için başvuru yapan işletme sahipleri, 10 bin TL'ye kadar yüzde 0,59 avantajlı üye iş yeri ücretinden ilk 6 ay koşulsuz yararlanabiliyor. Üstelik POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti ödemiyor.

Avantajlı üye iş yeri ücretinden yararlanmaya devam etmek için sonraki her ay ING Business Banka Kart'ından aylık 1.000 TL harcama yapmak yeterli oluyor.

"KOBİ bankacılığında dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı, onları ihtiyaç duydukları her noktada desteklemeyi önceliklendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"KOBİ bankacılığında dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek müşterilerimizin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. KOBİ'lerimizin dijitalleşme yolculuklarında yanlarında olmayı, onların hız ve esneklik ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi önceliklendiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, işletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği dijital şubesi olan ING KOBİ Dijital ile müşterilerimize hızlı, masrafsız ve ulaşılabilir bankacılık deneyimi sunuyoruz. ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alan işletmeler, iş yerlerinden ayrılmadan tamamen dijital ve anında hizmet alarak zamandan tasarruf sağlıyor ve işlerini büyütme imkanına kavuşabiliyor."

Öcal Ağar, ING KOBİ Dijital dünyasında yer alan işletme sahiplerine sadece dijital kanallar üzerinden sundukları ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya sağladıklarını aktararak, "Örneğin ING KOBİ Dijitalli'ler EFT, FAST ve havale işlemlerine herhangi bir ücret ödemiyorlar. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için dijital ürün gamımızı her geçen gün genişletiyoruz. Bu kapsamda, ING KOBİ Hızlı POS'u dijital kanallarımıza entegre etmemiz attığımız önemli adımlardan biri. Bu entegrasyon ile KOBİ'ler şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden ING KOBİ Hızlı POS'a sahip olarak avantajlardan faydalanmaya başlayabiliyor." ifadelerini kullandı.